У центрі Києва завтра перекриють рух

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ Києва, зміни в організації дорожнього руху діятимуть з 8.00 до 12.00 16 вересня під час проведення заходу.

Напівмарафон проходитиме центральними вулицями столиці за маршрутом: Михайлівська площа (старт) – проїзд Володимирський – Софійська площа – вул. Володимирська – бульвар Шевченка – площа Перемоги – проспект Перемоги – станція метро «Берестейська» (на розвороті) - проспект Перемоги – вул. Саксаганського - вул. Червоноармійська - Бессарабська площа - вул. Хрещатик – площа Льва Толстого - вул. Льва Толстого - вул. Володимирська - Софіївська площа - проїзд Володимирський – Михайлівська площа (фініш).

Учасників заходу за вказаним маршрутом супроводжуватимуть співробітники Державтоінспекції на мотоциклах.

Крім того, на Михайлівський площі з 18.00 14 вересня до 17.00 16 вересня також діють обмеження в русі на період монтажу та демонтажу сценічних конструкцій.

Державтоінспекція м. Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватись Правил дорожнього руху.