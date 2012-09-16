Бухгалтер накинула собі 200 тисяч за понаднормову роботу
03:29, 16 вересня 2012Суспільство
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У Закарпатській області бухгалтер благодійного фонду нарахувала собі майже 201 тис. грн надбавок за понаднормову роботу.
Проти жінки порушили справу
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, проти жінки прокуратурою Ужгорода порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.200 та ч.1 ст.364-1 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення й зловживання повноваженнями службовою особою).
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