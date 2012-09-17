Експериментальний літак впав у Запорізькій області: загинуло двоє людей
18:26, 17 вересня 2012Суспільство
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У Запорізькій області впав експериментальний літак Дніпропетровського НДІ.
У результаті падіння загинули двоє людей.
Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Запорізькій області, надзвичайна подія сталася сьогодні о 13.10 за сто метрів від злітної смуги смт Широке Запорізького району Запорізької області.
Згідно з повідомленням, «в результаті падіння загинули двоє людей, які були на борту експериментального літака».
На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, які встановлюють причини аварії.
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