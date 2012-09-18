Два брати отримали вирок за вбивство під час пограбування

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, Мар’їнський районний суд виніс вирок щодо двох рідних братів, які трохи більше як за годину вчинили чотири тяжкі злочини стосовно двох самотніх стареньких.

У повідомленні нагадали, що в чергову частину міліції надійшло повідомлення від секретаря сільської ради, яка повідомила про те, що двох немолодих мешканок села Новоукраїнка побили невідомі.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітниками міліції були встановлені і затримані підозрювані. Ними виявилися місцеві безробітні рідні брати: старшому, чотири рази судимому - 27 років, молодшому - 21.

Спочатку брати забралися в будинок до 74-річної пенсіонерки, придушили її подушкою, щоб не було чутно криків, і відібрали у неї останні гроші - 60 грн, а також наручний годинник. Потім брати вимагали ще грошей, але, не почувши відповіді, старший з них завдав жінці 8 ножових поранень у ділянку живота і грудної клітки. Пізніше пенсіонерка померла в лікарні.

Того ж дня злочинці пограбували ще одну пенсіонерку: пришли у двір приватного домоволодіння і, вибивши скло, проникли в приміщення. Схопивши господиню і закривши їй рота, почали шукати гроші. Але жінка сама вказала на свої заощадження, сума яких становила 51 грн.

Суд визнав молодих людей винними в скоєнні злочинів, передбачених декількома статтями Кримінального кодексу України і за сукупністю злочинів призначив остаточне покарання старшому братові у вигляді 9 років і 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна, а його молодшому братові у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі також з конфіскацією майна. У солідарному порядку стягнутий на користь потерпілих, в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, 6 тис. 345 грн.