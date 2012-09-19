Прокуратура шукає винних у катастрофі літака

Як повідомив УНІАН запорізький прокурор з нагляду за дотриманням законів у транспортній сфері Максим Коцюба, «18 вересня, за фактом падіння літального судна, що призвело до загибелі двох людей, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей».

За словами М.Кацюби, проведення слідства у даній кримінальній справі доручено Запорізькій прокуратурі з нагляду за дотриманням законів у транспортній сфері, представниками якої на сьогодні вже проводяться виїмки документів, опитування свідків події, призначення необхідних експертиз та інші слідчі дії.

На цю тему: Експериментальний літак впав у Запорізькій області: загинуло двоє людей

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня о 13.05 у Запорізькій області на території держпідприємства «Центр льотної підготовки ім. Покришкіна», розташованого на території с. Широке Запорізького району області впав експериментальний літак - надлегке одномоторне двомісне літальне судно, виробництва одного з дніпропетровських НВО. У результаті події командир і технік судна – чоловіки 1953 і 1963 р. н., які перебували на його борту у момент події, загинули.