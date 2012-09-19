За фактом нападу на помічника опозиціонера порушили справу

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

«За фактом нападу на 34-річного громадянина в селі Музичі Києво-Святошинського району Київщини міліція порушила кримінальну справу за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство)», - йдеться, зокрема, в повідомленні.

За даними міліції, «вчора близько 19.00, коли довірену особу одного з кандидатів в депутати доставили на автомобілі до будинку, четверо невідомих напали на автомобіль. Один з них розбив ліве переднє скло та не випускав водія з машини, інші наносили тілесні ушкодження руками і ногами довіреній особі кандидата в депутати». Зловмисники зникли з місця пригоди на автомобілі без державних номерних знаків.

Наразі чоловік знаходиться в одній зі столичних лікарень. Проводяться відповідні експертизи, за результатами яких буде встановлено ступінь тяжкості нанесених тілесних ушкоджень.

В рамках кримінальної справи правоохоронці з’ясовують всі версії скоєння злочину, в тому числі, як заявив сам потерпілий, - за політичними мотивами. Особи, причетні до скоєння даного злочину, розшукуються.

Як повідомляв УНІАН, за даними опозиції, невідомі також завдали кілька ножових поранень М.Шкуро. Крім того, в руках у нападників була каністра і пляшки із запальною сумішшю, якими зловмисники не встигли скористатися, зазначалося в повідомленні «Батьківщини».