На Київщині жорстоко побили та порізали довірену особу опозиційного кандидата

Невідомі жорстоко побили його та завдали ножових поранень, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За даними опозиції, напад стався учора ввечері у Київській області поблизу будинку, де мешкає М.Шкуро. Постраждав також водій довіреної особи кандидата в депутати.

«Четверо осіб міцної статури зупинили машину, в якій перебував опозиціонер і водій, розбили скло та витягнули чоловіків з автомобіля. Після цього їх жорстоко побили, нанісши кілька ножових поранень», - йдеться в повідомленні.

Також в руках у нападниках була каністра і пляшки із запальною сумішшю, якими зловмисники не встигли скористатися, додали в «Батьківщині».

За їх даними, постраждалі перебувають у тяжкому стані.

За словами самого Д.Андрієвського, напад однозначно пов’язаний з політичною діяльністю.

Сьогодні, 19 вересня, об 11.30, відбудеться прес-конференція керівника Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Турчинова з приводу нападу на довірену особу кандидата у депутати від Об’єднаної опозиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Місце проведення: вул. Туровська, 13

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