Тюремники знайшли на території Харківського СІЗО підкоп

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби.

Як зазначає прес-служба, керівництво установи отримало інформацію про підготовку слідчо-заарештованими втечі з-під варти. Відтак, у підвальному приміщенні одного з режимних корпусів установи (в якому також розміщувалась учбово-виробнича майстерня) на глибині 123 сантиметрів було виявлено замаскований лаз, розмірами 55 см ширини, 35 сантиметрів висоти та 380 сантиметрів довжини.

«Подальшою перевіркою обставин даної події було встановлено, що двоє ув’язнених харків’янин, 1990 та 1991 року народження, утримувались в СІЗО за підозрою у незаконному заволодінні транспортними засобами, у відповідності до вимог ст.16 Закону України «Про попереднє ув’язнення» виводились для робіт в учбово-виробничих майстернях при СІЗО. Вони ж і зізнались, що виношували наміри скоїти втечу із СІЗО, для чого протягом часу перебування у майстерні здійснювали підкоп», - говориться в повідомленні.

Наразі працівниками ОВС проводиться перевірка для вирішення питання про порушення кримінальної справи за фактом спроби скоєння втечі з-під варти.