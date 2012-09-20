У гаражних кооперативів не вирішені питання із землею

Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідні рішення за дорученням голови КМДА Олександра Попова на звернення представників автокооперативів розробили профільні управління КМДА.

Так, серед проектів - передача земельної ділянки кооперативу «Кришталь-авто» для експлуатації та обслуговування існуючих гаражів на вул. Автозаводській в Оболонському районі, а також передача кооперативу автостоянок «Райдуга» ділянок для експлуатації та обслуговування стоянок на просп. Ватутіна у Дніпровському районі. Крім того, у разі позитивного голосування депутатів Київради, земельну ділянку отримає гаражно-будівельний кооператив «Омега» для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Електротехнічній у Деснянському районі; дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки отримає гаражно-будівельний кооператив «Захисник» Дарницького району та інші.

В КМДА зазначають, що 12 липня на сесії Київради депутатам було запропоновано проекти рішень щодо продовження оренди для 12 автогаражних кооперативів міста, проте позитивно був проголосований тільки один проект, що обурило автовласників.