Київрада дозволила створити гімназію «Київська Русь»
04:39, 21 вересня 2012Суспільство
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Київрада дозволила створити загальноосвітній навчально-виховний заклад - гімназію «Київська Русь» з українською мовою навчання у Дарницькому районі у шостому мікрорайоні житлового масиву «Осокорки-Північні».
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 98 із 109 зареєстрованих в залі депутатів.
Згідно з рішенням, учні гімназії також поглиблено вивчатимуть історію та культури слов’янських народів.
КМДА спільно з Дарницькою райадміністрацією мають розробити статут загальноосвітнього закладу.
Рішення прийнято, враховуючи численні звернення мешканців району щодо встановлення в навчальному закладі, що створюється, української мови навчання. Звернення надходили після того, як стало відомо про лист міністра освіти Дмитра Табачника до голови КМДА Олександра Попова щодо створення гімназії «Київська Русь» з поглибленим вивченням російської мови.
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