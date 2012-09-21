Київрада дозволила створити гімназію «Київська Русь»

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 98 із 109 зареєстрованих в залі депутатів.

Згідно з рішенням, учні гімназії також поглиблено вивчатимуть історію та культури слов’янських народів.

КМДА спільно з Дарницькою райадміністрацією мають розробити статут загальноосвітнього закладу.

Рішення прийнято, враховуючи численні звернення мешканців району щодо встановлення в навчальному закладі, що створюється, української мови навчання. Звернення надходили після того, як стало відомо про лист міністра освіти Дмитра Табачника до голови КМДА Олександра Попова щодо створення гімназії «Київська Русь» з поглибленим вивченням російської мови.