Підозрювану у вбивстві 14-річного сина відправили у психлікарню

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю управління МВС України у Вінницькій області, під час розслідування звірячого вбивства підлітка під підозру відразу потрапила його мати, на яку вказувала її сестра.

Але проведене попереднє розслідування та зібрані докази свідчили про те, що сестри діяли разом - вони зв’язали хлопця з метою проведення ритуального дійства, а перед цим читали окультну книгу. Батько вбитого, який підтримував теплі стосунки з сином і допомагав матеріально, незважаючи на те, що з дружиною був розлучений, на той час перебував на заробітках.

В селі сестер характеризували негативно, називали їх замкнутими та не привітними. Худоби, як заведено в селі, не тримали, господарством не переймалися. Вдень відсиджувалися в хаті, зате до глибокої ночі у них світилося. Матір вбитого мала єдиного сина, 14-річного сина, якого вбила. У сестри — троє дітей. І сусіди, і троє дітей сестри, які на момент убивства двоюрідного брата перебували в своїй половині будинку, чули крики хлопця, але не втрутились.

Загиблого і односельці і вчителі характеризували виключно, як доброзичливого, здібного, порядного хлопця, який допомагав і батькам і тітці, з якою сім’я проживала в одному будинку.

В ході досудового слідства призначено ряд експертиз, в тому числі психолого-психіатричну, в результаті чого встановлено факт психічного захворювання в обох сестер.

Беручи до уваги цей факт Жмеринським міжрайонним судом Вінницької області було прийнято рішення про застосування до підсудних примусових заходів медичного характеру із поміщенням у лікувальний заклад психіатрії.

На сьогодні обидві жінки проходять лікування у Дніпропетровській психіатричній лікарні з суворим режимом нагляду.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2011 року в селі Привітне Мурованокуриловецького району вінницької області вбито 14-річного хлопчика. Його тіло було знайдено на смітнику й було загорнуто в плівку та ковдру. Тоді експерти-криміналісти, які разом з слідчо-оперативною групою працювали на місці злочину, нарахували на тілі вбитого близько сорока ножових поранень та різану рану в області шиї. Тоді за фактом вбивства було порушено кримінальну справу.