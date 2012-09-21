У Житомирі встановили 6-метровий язик, який до Києва доведе (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, скульптура принесла обласному центру на Всеукраїнському житомирському фестивалі ковалів «Ковальська весна» у квітні цього року рекорд Книги рекордів України.

Скульптуру встановили біля ТРЦ «Глобал UA» та спрямували у бік столиці.

Житомирська міська влада довго не могла знайти для кованого язика місце і нарешті визначила його, встановивши біля ТРЦ.

Місце встановлення скульптури охороняється, скульптура являє собою 6-метровий металевий кований язик - твір ковалів з різних міст України.