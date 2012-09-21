У Житомирі встановили 6-метровий язик, який до Києва доведе (фото)
17:29, 21 вересня 2012Суспільство
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У Житомирі встановили ковану 6-метрову скульптуру «Язик до Києва доведе», спрямувавши її у бік столиці
Язик спрямували у бік столиці. www.zhitomir.info
Як передає кореспондент УНІАН, скульптура принесла обласному центру на Всеукраїнському житомирському фестивалі ковалів «Ковальська весна» у квітні цього року рекорд Книги рекордів України.
Скульптуру встановили біля ТРЦ «Глобал UA» та спрямували у бік столиці.
Житомирська міська влада довго не могла знайти для кованого язика місце і нарешті визначила його, встановивши біля ТРЦ.
Місце встановлення скульптури охороняється, скульптура являє собою 6-метровий металевий кований язик - твір ковалів з різних міст України.
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