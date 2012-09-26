За хабар затримали головного архітектора міста

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що посадовець 21 вересня у своєму службовому кабінеті одержав 2 тисячі доларів США хабара за підготовку технічної документації та проекту рішення про надання дозволу на розміщення у Ніжині зовнішньої реклами.

Ніжинською міжрайонною прокуратурою стосовно чиновника порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК України («одержання хабара посадовцем, який займає відповідальне становище»).

Наразі підозрюваний затриманий і на даний момент перебуває у ізоляторі тимчасового тримання у Ніжині. Досудове слідство триває.