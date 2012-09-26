За хабар затримали головного архітектора міста
04:08, 26 вересня 2012Суспільство
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У Ніжині Чернігівської області за отримання хабара у розмірі 2 тис. доларів затримано начальника відділу містобудування та архітектури виконкому Ніжинської міської ради.
Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури області.
Встановлено, що посадовець 21 вересня у своєму службовому кабінеті одержав 2 тисячі доларів США хабара за підготовку технічної документації та проекту рішення про надання дозволу на розміщення у Ніжині зовнішньої реклами.
Ніжинською міжрайонною прокуратурою стосовно чиновника порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК України («одержання хабара посадовцем, який займає відповідальне становище»).
Наразі підозрюваний затриманий і на даний момент перебуває у ізоляторі тимчасового тримання у Ніжині. Досудове слідство триває.
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