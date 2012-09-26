На Вінниччині грабіжники напали на жінку-водія й відібрали в неї $100 тисяч
11:58, 26 вересня 2012Суспільство
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На автодорозі у Барському районі Вінницької області троє грабіжників напали на жінку-водія автомобіля Mersedes ML 350 та відібрали в неї 100 тисяч доларів.
Як повідомили УНІАН в управлінні Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області,
25 вересня на автодорозі Хмільник – Любар – Нова Ушиця троє невідомих осіб, одягнених в чорні шапочки з прорізами для очей, прокололи шини автомобіля Mersedes ML 350. Скориставшись вимушеною зупинкою авто, зловмисники нанесли тілесні ушкодження жінці-водію, та відібрали в неї поліетиленові пакети, в яких знаходились близько 100 тис дол.
У Вінницькій області оголошено оперативний план «Перехоплення».
За фактом розбою, вчиненим групою осіб, слідчим відділом Барського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України.
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