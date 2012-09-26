Міліція порушила справу за вбивство трьох охоронців у столичному ТРЦ

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Наразі на місці злочину працюють правоохоронці, опитуються свідки та можливі очевидці цього зухвалого вбивства, додали в міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ТРЦ «Караван», розташованому по вул. Луговій, 12, невідомий розстріляв трьох приватних охоронців та одного поранив.

Інформація про злочин надійшла по лінії «102» о 15.04, після чого на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено що один з охоронців побачив, як покупець магазину вкрав з вітрини флешку, після чого попросив його пройти з ним до кімнати охорони та пред’явити вміст кишень.

У той момент в кімнаті перебувало ще троє охоронців.

Замість того, щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь у присутніх в кімнаті, після чого втік.