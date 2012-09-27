Нацбанк збільшив обсяги золота в резервах

Про це повідомляється на сайті регулятора.

При цьому номінальна вартість золота в резервах Нацбанку в березні збільшилася до 1,860 млрд дол. з 1,714 млрд дол.

Питома вага золота в резервах за минулий місяць зросла до 6,2% з 5,7%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг міжнародних резервів у серпні скоротився на 0,3%, або на 80,59 млн дол., – до 30,001 млн дол. (в еквіваленті).