Нацбанк збільшив обсяги золота в резервах
03:19, 27 вересня 2012Суспільство
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Національний банк України (НБУ) у серпні п.р. збільшив фізичні обсяги золота в золотовалютних резервах на 5,7% - до 1,12 млн. тройських унцій.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
При цьому номінальна вартість золота в резервах Нацбанку в березні збільшилася до 1,860 млрд дол. з 1,714 млрд дол.
Питома вага золота в резервах за минулий місяць зросла до 6,2% з 5,7%.
Як повідомляв УНІАН, обсяг міжнародних резервів у серпні скоротився на 0,3%, або на 80,59 млн дол., – до 30,001 млн дол. (в еквіваленті).
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