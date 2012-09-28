В ЄБРР кажуть, що грошей на українську ГТС цього року не дадуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек у п'ятницю, 28 вересня, після підписання відповідного кредитного договору для реалізації подібного проекту в місті Тернопіль.

«Необхідна присутність цілого ряду аспектів, ряд із яких безпосередньо стосується реорганізації «Нафтогазу». Якщо коротко підсумувати, ми хочемо фінансувати компанію, яка повинна мати стабільне фінансове становище», - сказав він.

За словами банкіра, реорганізація «Нафтогазу», зокрема, відділення від нього транспортуючої компанії «Укртрансгаз», буде позитивним моментом для фінансової стабільності НАК.

Серед іншого він відзначив, що питання про виділення кредиту цього року не стоїть.

«Питання про підписання кредитного договору – це дійсно питання не цього року», - наголосив А.Куусвек.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України доручив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» та її дочірнім підприємствам провести інвентаризацію майна, яке не використовується в основній виробничій діяльності (розпорядження №542-р від 8 серпня 2012 року).

Як повідомляв УНІАН, реструктуризація «Нафтогазу України» здійснюється з метою виконання Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу» щодо необхідності відділення функцій НАК «Нафтогаз України» із видобутку, постачання і транспортування газу і Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.

Голова правління «Нафтогазу» Євген Бакулін у 2011 році заявляв, що уряд розглядає кілька можливих способів реорганізації «Нафтогазу України», зокрема, шляхом створення спільного підприємства, залучення іноземних інвесторів або публічного розміщення акцій на фондовому ринку.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.