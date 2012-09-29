Студенти хочуть електронні квитки
Студентські організації виступають за запровадження для студентів вищих навчальних закладів України електронного студентського квитка, який би виконував функції студентського квитка, банківської та дисконтної картки.
Про це заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних, повідомили УНІАН в прес-службі цієї організації.
За словами А.Черних, нині у студентів ВНЗ України виникає багато проблем і втрати часу під час замовлення дублікатів студентських квитків, затримки з отриманням стипендії.
«Запровадження електронного студентського квитка дасть можливість вирішити зазначені проблеми. Так, втративши електронний студентський квиток – студент його зможе отримати не пізніше, ніж через 30 днів після відповідного звернення (зараз він може його очікувати 6-7 місяців), стипендію студенти будуть отримувати в одному державному банку – Ощадбанку. І саме головне – електронний студентський квиток буде видаватися безкоштовно (зараз студенти сплачують за студентський квиток 37,50 грн.)», - зазначив він.
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Пропозиції щодо запровадження електронного студентського квитка підтримують і у Національному студентському союзі. “Студенти вишів тільки виграють від запровадження електронного студентського квитка, і у виші вже не зможуть затримувати його видачу або казати, що є певні проблеми з виплатою стипендій тощо,” – наголосив почесний президент Національного студентського союзу Анатолій Ігнатович.
Пропозиція щодо запровадження електронного студентського квитка від громадської ініціативи «Студентський захист» та Національного студентського союзу передані до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.