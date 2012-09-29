Студенти хочуть електронні квитки

Про це заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних, повідомили УНІАН в прес-службі цієї організації.

За словами А.Черних, нині у студентів ВНЗ України виникає багато проблем і втрати часу під час замовлення дублікатів студентських квитків, затримки з отриманням стипендії.

«Запровадження електронного студентського квитка дасть можливість вирішити зазначені проблеми. Так, втративши електронний студентський квиток – студент його зможе отримати не пізніше, ніж через 30 днів після відповідного звернення (зараз він може його очікувати 6-7 місяців), стипендію студенти будуть отримувати в одному державному банку – Ощадбанку. І саме головне – електронний студентський квиток буде видаватися безкоштовно (зараз студенти сплачують за студентський квиток 37,50 грн.)», - зазначив він.

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Пропозиції щодо запровадження електронного студентського квитка підтримують і у Національному студентському союзі. “Студенти вишів тільки виграють від запровадження електронного студентського квитка, і у виші вже не зможуть затримувати його видачу або казати, що є певні проблеми з виплатою стипендій тощо,” – наголосив почесний президент Національного студентського союзу Анатолій Ігнатович.

Пропозиція щодо запровадження електронного студентського квитка від громадської ініціативи «Студентський захист» та Національного студентського союзу передані до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.