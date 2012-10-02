Губернатор: контролювати ціни на хліб стає дедалі важче

Про це він заявив на прес-конференції, відзначаючи, що в цілому через зростання цін на пшеницю, ціна на хліб в області теж підвищується.

«На жаль, зараз вдається тільки контролювати в основному соціальний хліб, який становить 10-15%. Ціни на соціальні сорти не зростають. А так, в цілому сьогодні ціна на пшеницю вже перевалила за 2 тис - 2,1 тис (грн за тонну). Природно, більша частина хліба непомітно, але на 3,6% зростає», - сказав А. Шишацький. При цьому він підкреслив, що контролювати ціну на соціальні сорти влада буде, хоча сьогодні це ускладнюється тим, що ще не сформовані комісії по цінах і немає відповідного Положення.

«Так, будемо (контролювати ціни). Але зараз, на жаль, ніяк не сформується комісія з цін ... Але поки немає положення ... і, відверто кажучи, є проблема з інструментом контролю навіть», - додав губернатор.