Офіційний курс валют на 2 жовтня
04:00, 02 жовтня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 1 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1029.2586 (на 1 жовтня – 1033.4949)
10 RUR – 2.5574 (на 1 жовтня – 2.5853)
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