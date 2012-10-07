Чоловік виростив 100 кущів конопель під носом у міліції

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, щодо затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку або конопель), КК України, максимальне покарання за яке – до 7 років позбавлення волі.