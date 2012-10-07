Чоловік виростив 100 кущів конопель під носом у міліції
20:02, 07 жовтня 2012Суспільство
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У Єнакієво Донецької області міліція затримала 47-річного чоловіка, який, маючи за плечима не одну судимість за статтями, пов'язаними з незаконним обігом наркотиків, поселився напроти міськвідділу міліції і виростив цьогоріч на своєму городі понад 100 кущів конопель.
100 кущів конопель росли в городі навпроти міськвідділу міліції
Як повідомили УНІАН у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, щодо затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку або конопель), КК України, максимальне покарання за яке – до 7 років позбавлення волі.
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