Будинок на вул. Горького отримав останній шанс вціліти (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Голосіївського району Києва, доручення про проведення перевірки направлено до Інспекції держархбудконтролю та Головного управління охорони культурної спадщини КМДА.

Після надходження висновків контролерів, відповідно до законодавства, прийматимуться подальші рішення, зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутат Київради, голова Комісії з питань культури та туризму Олександр Бригинець попереджав про загрозу знесення чергової пам’ятки в столиці - будинку у стилі модерн початку ХХ ст. на вул. Горького, 44 (Кузнецькій), який було зведено за проектом відомого інженера А.Трахтенберга.

За інформацією О.Бригинця, будинок було внесено до переліку пам’яток архітектури місцевого значення під охоронним номером 293 розпорядженням КМДА від 02.03.99 № 302. Пам’ятка є оригінальним прикладом багатофункціональної прибуткової споруди. Він призначався для двох цілей: південна секція слугувала для житла, позаяк у північній секції містилося приватне жіноче комерційне училище Л.Володкевич. На кожному поверсі розташовувалося по дві класних кімнати, з’єднаних з рекреаційним приміщенням. На четвертому поверсі знаходилась актова зала. На першому поверсі будинку, що виходив фасадом на вулицю, розташовувалися крамниці.

Декоративне оформлення фасаду виявилося в оригінальному силуеті завершень, притаманному стильовій манері модерну, в ліпних деталях, рисунку віконних рам і металевих огорож. Найпомітніший в декорі є кадуцей – жезл бога Меркурія, що повторюється п’ять разів між третім і четвертим поверхами. Споконвіку цей елемент вважається символом торгівлі.