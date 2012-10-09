У Запоріжжі ритуальні служби не поділили покійника: у хід пішла зброя

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, повідомлення про інцидент надійшло до міліції увечері 8 жовтня з медустанови, куди після з'ясування стосунків у морзі були доставлені постраждалі.

«8 жовтня о 16.20 до Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що до 5-ої міської лікарні доставлено жителя Запоріжжя, 1966 р. н., що працює санітаром у підприємства «Ритуал», з травматичними пораненнями лівого і правого стегна, одержаними з пристрою для відстрілу гумових куль, а також приватного підприємця, 1981 р. н., із забоєм м'яких тканин. Встановлено, що о 14.30 у дворі моргу по вулиці Чарівній, виник конфлікт з приводу поховання тіла, у ході якого 31-річний чоловік (приватний підприємець – УНІАН) і застосував травматику», - повідомили у ВЗГ.

На сьогодні обох постраждалих унаслідок конфлікту виписано з лікарні.

За даними ВЗГ, підприємець, який застосував зброю, затриманий на підставі ст. 115 КПК України, стосовно нього порушено кримінальну справу за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Ведеться слідство.