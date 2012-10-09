Наглядачі колонії кілька місяців жили без платні

Встановлено, що на ДП «Підприємство Вільнянської виправної колонії № 20» та ДП «Підприємство Софіївської виправної колонії № 55» упродовж кількох місяців не виплачувалась нарахована зарплата, і заборгованість перед працівниками становила майже 370 тисяч гривень, повідомляє сайт Генеральної прокуратури України з посиланням на прес-службу прокуратури міста Запоріжжя.

У повідомленні зазначається: “За втручання прокуратури Вільнянського району державні підприємства вже виплатили заборговану заробітну плату на суму понад 260 тисяч гривень”.