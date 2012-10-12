Фундамент Десятинної церкви завалять метровою бетонною плитою

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця, про це йшлося на засіданні Консультативної ради при Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА.

За даними депутата Київради, замовником проекту будівництва плити-моноліта на фундаменті Десятинної церкви є комунальне підприємство «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт».

«Свого часу до археологів звернулися проектувальники скляного куполу, яким мали бути накриті підмурки Десятинної церкви, з проханням визначити місця, де можуть бути встановлені палі для підтримки купола. Сьогодні ці дані використовуються проектувальниками для зведення бетонної плити метром завтовшки», - зауважив О.Бригинець.

Депутат наголосив, що відповідний проект під назвою «Проект консервації та сучасної музеєфікації залишків фундаментів, проект благоустрою території та будівництва музею над рештками Десятинної церкви» вже проходить процедуру державної експертизи Мінрегіонбуду.

«Насправді ж йдеться про створення «фундаменту» для нового будівництва. Що це буде за споруда, можна зрозуміти із завдання, яке замовники отримали від Мінкультури, який пропонує створити там місце з можливістю проводити богослужіння», - зауважив О.Бригинець.

На засіданні Консультативної ради при Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА обговорювалася необхідність звернутися до замовника і проектувальника з вимогою надати матеріали для визначення відповідності реставраційного завдання та назви. Спілка археологів України вже написала відповідне звернення, повідомив О.Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року голова КМДА Олександр Попов заявив, що міська влада забезпечить збереження фундаменту Десятинної церкви у його первісному вигляді.

Він підкреслив, що повністю поділяє думку директора Інституту археології АН України Петра Толочка щодо неприпустимості будь-якого будівництва на фундаменті Десятинної церкви.

У грудні було проведено роботи з тимчасової консервації залишків фундаменту Десятинної церкви, які для вивчення археологи розкопали.

Роботи проводили КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт». Залишки унікальної археологічної знахідки з метою їх подальшого збереження було засипано піском та спеціальним ґрунтом.

Довідка УНІАН. Десятинна церква - перша кам'яна церква Київської Русі. Вона була збудована російськими і візантійськими майстрами в 988-996 рр. на честь Різдва Богородиці за часів князя Володимира, котрий виділив на її будівництво і утримання десяту частину княжих доходів - десятину (звідси і назва). У церкві був похований князь Володимир Святославович, його дружина - візантійська царівна Анна, також сюди був перенесений з Вишгороду прах княгині Ольги. У 1240 р. монголо-татари хана Батия, захопивши Київ, зруйнували Десятинну церкву. У 1758 році церква була відбудована. На початку 30-х років XX століття Десятинна церква була знищена у зв'язку з намірами радянської влади побудувати в цьому районі урядовий квартал.