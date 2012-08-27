Мінрегіонбуд пообіцяв розібратись з будівництвом біля Десятинної церкви

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи є законними роботи, які здійснюють священники, і як реагує влада на ці дії.

За словами О.Попова, у четвер, 23 серпня, він мав розмову в Мінрегіонбуду з цього питання, “й отримав від них запевнення у тому, що Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю вийде на місце і зробить припис відносно того, що такі роботи проводяться незаконно і їх треба призупинити”.

О.Попов додав, що сьогодні планує дізнатися, чи був виданий такий припис і чи зупинено роботи.

Довідка УНІАН. Минулого тижня ряд ЗМІ повідомили, що УПЦ МП продовжує незаконно добудовувати каплицю на охоронній території Десятинної церкви.

До споруди прибудовано приміщення (спереду і ззаду), над центральною частиною надбудовано металевий каркас для збільшення розміру бані каплиці.

За підрахунками, розмір споруди в результаті збільшиться як мінімум удвічі. Територія Старокиївської гори, де ведуться роботи, є заповідною, тому будівництво на ній заборонено.

У профільній комісії Київради стверджують, що «з відповідей компетентних органів очевидно, що ця споруда не має жодних документів і права бути встановленою саме на цьому місці».