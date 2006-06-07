Ющенко окреслив три головні завдання України в Європі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Ян Петер БАЛКЕНЕНДЕ обговорили тему інтеграції України до Євросоюзу та НАТО, а також торговельно-економічні відносини двох держав та їх співпрацю в гуманітарній сфері.

Як повідомляє прес-служба Президента України, їхня зустріч відбулась сьогодні у Гаазі.

На прес-конференції після завершення зустрічі В.ЮЩЕНКО оцінив як відмінний нинішній стан двосторонніх українсько-нідерландських відносин на міжурядовому рівні. Зі свого боку, прем`єр-міністр Нідерландів також висловив задоволення рівнем цих відносин.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що найактуальнішими питаннями в переговорах України з Європейським Союзом нині залишаються лібералізація візового режиму та тема реадмісії. Глава держави також окреслив три головних завдання України в цьому напрямку на найближчий час, зокрема, вступ до Світової організації торгівлі уже восени 2006 року під час чергової сесії цієї організації, початок переговорів з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі та перехід з 2008 року на новий формат посиленої угоди про співпрацю між Україною та Євросоюзом.

Зі свого боку, Я.П. БАЛКЕНЕНДЕ підкреслив: «Я вірю, що будувати міцні відносини в економічному і політичному планах – в інтересах ЄС та України». Він відзначив, що Нідерланди високо оцінюють усі позитивні зміни, які відбуваються в Україні.

Учасники зустрічі також відзначили позитивну динаміку в розвитку торговельно-економічних зв’язків між двома країнами – протягом 2005 року взаємний товарообіг зріс на двадцять відсотків, і така тенденція зберігається і в поточному році.

У цьому контексті Президент України зауважив, що Нідерланди посідають четверте місце за обсягом інвестицій в українську економіку. За його словами, галузеві реформи, які нині реалізуються в Україні, мають на меті максимально спростити процедуру доступу іноземних партнерів на український ринок. «Ті можливості України, які розкриті сьогодні, по праву належать і нашим нідерландським партнерам», – наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що українська сторона підтримує ініціативи з активізації політичного та бізнесового діалогу з Нідерландами.

У ході зустрічі її учасники також висловилися за необхідність подальшого розвитку співпраці в гуманітарній та соціальній сферах. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО нагадав, що нині у Музеї «Ньюве Керк» в Амстердамі проходить виставка українського мистецтва.

Крім того, сьогодні ж паралельно із зустріччю В.ЮЩЕНКА та Я.П.БАЛКЕНЕНДЕ у палаці «Бінненхоф» відбулися зустрічі міністрів закордонних справ України та Нідерландів Бориса ТАРАСЮКА і Бернарда БОТА, а також міністра економіки України Арсенія ЯЦЕНЮКА та віце-прем`єр-міністра Нідерландів, міністра економіки Лауренса Яна БРІНКХОРСТА.