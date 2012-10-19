Азаров: росіян ми не наздоженем, але ціни збити можем і повинні

Та зате країна може «завалити» Севастополь недорогими продуктами харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив на зустрічі з ветеранським активом міста.

«Ось, припустімо, росіяни здійснюють підвищення заробітної плати для своїх офіцерів. Це відразу створює перекіс. Якщо у місті є велика група людей, які можуть собі дозволити купувати продукти за будь-яку ціну, тож, природно, продавець тягнеться під можливості покупця. Вихід один: наситити Севастополь всіма необхідними товарами і продуктами», - сказав М.Азаров.

За словами прем'єра, необхідно побудувати овочесховища, створити оптові ринки і налагоджувати зв'язки.

М.Азаров заявив, що «зараз країна може завалити Севастополь продуктами харчування в такій кількості, щоб покрити цей дисбаланс. Ми не наздоженемо росіян. Я, як перед виборами, так і після виборів так скажу. Не наздоженемо тому, що у росіян є великі резерви і ресурси. Які ми зараз, якраз, забираємо від соціального захисту зокрема, і спрямовуємо на створення свого власного запасу і можливостей видобування нафти і газу», - зазначив М.Азаров.

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Повертаючись до питання рівня зарплати російських військовослужбовців, прем'єр-міністр запитав: «Що у нас одержує російський капітан першого рангу?». Коли прозвучала відповідь: «22 тис. грн», М.Азаров продовжив: «Ось скажіть, можу я забезпечити вчителеві, лікареві хоч би 15 тис. грн? Хтось може мені сказати, що це можна зробити? Розумієте, в якому становищі ми перебуваємо? Чи можуть у нас бути такі зарплати? Не можуть». Але, сказав прем'єр, «наситити ринок Севастополя, збити ціни ми можемо і повинні».