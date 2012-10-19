Азаров: росіян ми не наздоженем, але ціни збити можем і повинні
Прем'єр-міністр України Микола Азаров визнає, що зарплати севастопольців неможливо наблизити до рівня зарплат моряків Чорноморського флоту РФ.
Та зате країна може «завалити» Севастополь недорогими продуктами харчування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив на зустрічі з ветеранським активом міста.
«Ось, припустімо, росіяни здійснюють підвищення заробітної плати для своїх офіцерів. Це відразу створює перекіс. Якщо у місті є велика група людей, які можуть собі дозволити купувати продукти за будь-яку ціну, тож, природно, продавець тягнеться під можливості покупця. Вихід один: наситити Севастополь всіма необхідними товарами і продуктами», - сказав М.Азаров.
За словами прем'єра, необхідно побудувати овочесховища, створити оптові ринки і налагоджувати зв'язки.
М.Азаров заявив, що «зараз країна може завалити Севастополь продуктами харчування в такій кількості, щоб покрити цей дисбаланс. Ми не наздоженемо росіян. Я, як перед виборами, так і після виборів так скажу. Не наздоженемо тому, що у росіян є великі резерви і ресурси. Які ми зараз, якраз, забираємо від соціального захисту зокрема, і спрямовуємо на створення свого власного запасу і можливостей видобування нафти і газу», - зазначив М.Азаров.
На цю тему: У Севастополі будують школу та дитсадок для сімей російських моряків
Повертаючись до питання рівня зарплати російських військовослужбовців, прем'єр-міністр запитав: «Що у нас одержує російський капітан першого рангу?». Коли прозвучала відповідь: «22 тис. грн», М.Азаров продовжив: «Ось скажіть, можу я забезпечити вчителеві, лікареві хоч би 15 тис. грн? Хтось може мені сказати, що це можна зробити? Розумієте, в якому становищі ми перебуваємо? Чи можуть у нас бути такі зарплати? Не можуть». Але, сказав прем'єр, «наситити ринок Севастополя, збити ціни ми можемо і повинні».