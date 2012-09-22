У Севастополі будують школу та дитсадок для сімей російських моряків

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба звертаючись до присутніх на церемонії закладення першого куба бетону й капсули, що знаменують початок будівництва дитячого дошкільного закладу й школи, заявив, що будівництво нових об'єктів освіти в бухті Козача є результатом об'єднаних зусиль міської адміністрації та уряду Російської Федерації. На цю тему: У Севастополі обговорюють правила і умови перебування там ЧФ РФ За його словами, в рамках раніше підписаної угоди між урядами України та Росії про участь у соціально-економічному розвитку Севастополя в місцях базування Чорноморського Флоту (угоду між урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери Севастополя та інших населених пунктів, у яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України підписано в 2000 році – УНІАН) закладається нова школа на 600 учнів і дитячий садок на 260 вихованців. «Необхідність будівництва цих соціальних об'єктів назріла давно. Мікрорайон Козача бухта росте й розвивається. Найближчим часом буде завершено будівництво житлового комплексу для проживання понад 2 тисяч осіб військовослужбовців і членів їх сімей. І півроку тому міністр оборони Російської Федерації Анатолій Сердюков ухвалив рішення про будівництво тут школи й дитячого садка. Ми, у свою чергу, докладемо всіх зусиль, аби будівництво було завершено в найкоротші терміни», - зазначив В.Яцуба.

Замовником будівництва об'єктів є управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації. Після закінчення 14 місяців планується здати в експлуатацію дитячий дошкільний заклад на 260 місць і загальноосвітню школу, розраховану на 600 учнів, для спорудження яких російською стороною виділено, відповідно, 12 і 11 млн грн.

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Як повідомив УНІАН начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту капітан 1 рангу Вячеслав Трухачов, спорудження даних об'єктів дозволить вирішити гостру соціальну проблему мікрорайону, основними жителями якого є сім'ї військовослужбовців окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту, пов'язану з вихованням і навчанням дітей у безпосередній близькості від місця проживання.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Севастополі в районі проспекту Острякова (одне з місць найбільш компактного проживання сімей військовослужбовців ЧФ РФ) функціонує одна російська школа – школа №8 Міністерства оборони РФ, побудована більше 10 років тому на кошти уряду Москви для навчання дітей сімей військовослужбовців ЧФ РФ. Усі інші понад 60 загальноосвітніх шкіл міста підпорядковано управлінню освіти та науки Севастопольської МДА. Багато цих навчальних закладів разом із дітьми севастопольців відвідують і діти сімей військовослужбовців ЧФ РФ.