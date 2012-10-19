У київському метро вранці помер пасажир
11:21, 19 жовтня 2012Суспільство
1746 0
Чоловіку стало зле у вагоні - його вивели на «Арсенальній», де він і помер.
Швидку в метро викликали спозаранку
У Київському метрополітені вранці помер пасажир.
Як повідомили УНІАН у прес-служба метрополітену, пасажир, 1939 року народження, їхав у вагоні поїзда і йому стало зле. Його вивели на найближчій зупинці – метро «Арсенальна» - посадили на лавку та викликали швидку. Однак чоловік помер. Медики наразі з’ясовують причину смерті і в метрополітені цією інформацією наразі не володіють. Трагедія сталася о 5.49, швидка прибула о 6.15 і констатувала смерть.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter