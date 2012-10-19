Прикордонники врятували двох рибалок у морі

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як уточнили у відомстві, повідомлення про те, що на траверзі річки Барабоя поруч з приморським селищем Грибівка Одеської області на віддаленні 2 миль від берегової лінії зносить у відкрите море двох осіб на надувному човні, надійшло в четвер у Відділ прикордонної служби «Іллічівськ» Південного регіонального управління.

Правоохоронці морського кордону з'ясували, на якій ділянці відносно берега знаходяться потерпілі, яких поривами вітру дійсно швидко відносило в море. І в район пошуку, як зазначили в прес-службі, «вийшов малий катер Морської охорони. Слідом за ним вийшов в море рятувальний моторний човен, скерований прикордонним дільничним інспектором».

Оскільки візуально рибалок вже не було видно на горизонті, екіпажі розподілили між собою райони пошуку потерпілих. І через годину прикордонники виявили один гумовий човен рибалок - другий, як з'ясувалася, протікав і пішол на дно».

Врятованим 47-річному та 51-річному жителям села Грибівка керівництвом Відділу прикордонної служби «Іллічівськ» винесено попередження, підсумували в прес-службі Південного регіонального управління.