Кабмін переглянув критерії перевірок бізнесу

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 937, оприлюдненій на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, до числа критеріїв внесено - наявність заборгованості із зарплати, виплата заробітної плати, яка дорівнює рівню мінімальної зарплати або нижча за нього, невідповідність кількості найнятих працівників обсягам виробництва (виконання робіт, надання послуг), порушення законодавства про працю, невідповідність фактичних показників чисельності персоналу, зарплати і показників поданої в органи влади звітності.

У числі критеріїв високого рівня ризиків, визначених постановою, значаться: заборгованість із зарплати на період більш як 60 календарних днів; (для підприємств з кількістю працівників понад 50 чол.) наявність більш як 60% працівників, які одержують заробітну плату, що дорівнює або менша за мінімальну; (для підприємств з кількістю працівників від 51 до 250) наявність більш як 45% працівників, які одержують заробітну плату, що дорівнює або менша за мінімальну; (для підприємств з кількістю працівників від 251 чол.) наявність більш як 30% працівників, які одержують заробітну плату, що дорівнює або менша за мінімальну.

Додатковими критеріями високого рівня ризиків є явна недостатня кількість працівників для виконання існуючого обсягу виробництва (робіт, послуг); невідповідності (більш як 10%) між фактичною кількістю працівників і показниками заробітної плати з даними звітності; грубі порушення, виявлені під час позапланових перевірок, які мають ознаки злочинів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в Україні на сьогодні борг із зарплат на всіх підприємствах і установах сягає близько 1 млрд гривень. З цієї суми близько 500 млн грн припадають на державні підприємства, решта 500 млн грн – на приватні підприємства, які перебувають на стадії банкрутства.

На 1 жовтня 2012 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі — 1118 грн. З 1 грудня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 1134 грн; у почасовому розмірі: з 1 жовтня мінімальна зарплата становить 6,7 грн, з 1 грудня становитиме 6,8 грн.