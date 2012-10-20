Україна може ввести квоти на експорт пшениці

Про це стало відомо від трейдерів, наголошується в публікації «Баланс тижня» на сайті «УНІАН економіка».

Зокрема, за інформацією трейдерів, Міністерство аграрної політики і продовольства України вже попередило їх про можливість введення квот з 15 листопада.

Проте обсяги квот поки що невідомі.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Мінагропрод повідомив про те, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада.

“Щомісяця обсяги експорту становлять близько 1,3 млн. тонн зерна пшениці, що майже вдвічі більше минулорічного. Таким чином, на 15-20 листопада цього року експортні можливості України щодо зерна пшениці можуть бути вичерпані (близько 5-5,3 млн. т)”, - йдеться в повідомленні міністерства.

Між Мінагропродом України і трейдерами в жовтні 2011 р. був підписаний меморандум, згідно з яким, можливі обсяги експорту пшениці становлять 4 млн. тонн.

У вересні 2012 р. Мінагропрод попереджував, що може ввести мораторій на укладення експортних контрактів щодо пшениці після того, як її експорт досягне 4 млн. тонн (це очікувалося в лютому 2013 р.)

У жовтні трейдери і міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк домовилися про можливість збільшення обсягів експорту максимум до 5,5 млн. тонн.

У липні 2012 р. міністр М.Присяжнюк виключив вірогідність введення квот на експорт зерна з України в 2012-2013 МР (липень 2012 – червень 2013 року).

Квоти на експорт зерна з України діяли в 2010-2011 МР.