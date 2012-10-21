У Києві демонтують фонтани

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київводоканалу», зокрема, цього тижня вже було демонтовано фонтани Русанівської протоки.

1 листопада свою роботу також припинять центральні столичні фонтани: їх обладнання демонтують та підготують до зими, щоб у травні вони знову радували столичних мешканців.

«Спеціалізована бригада знімає устаткування фонтанів, аби запобігти його псуванню та руйнуванню під впливом льоду та мінусових температур у холодний період року», - пояснили в компанії.

Разом з тим у «Київводоканалі» констатували, що запуск русанівських фонтанів у 2013 році стане можливим за умов необхідного фінансування робіт з їх реконструкції та повної заміни насосного обладнання.

Як зазначають у водоканалі, вже й цього року навесні їх вдалося запустити з труднощами: з десяти працювало лише шість; струмінь води, який за проектом повинен бити вгору на висоту до 30 м, ледь сягав двох метрів. Насосне обладнання фонтанів, які розпочали свою роботу ще 18 років тому, не підлягає ремонту.

«Київводоканал», який здійснює обслуговування 22 столичних фонтанів, підрахував, що на капітальний ремонт русанівських водограїв потрібно близько 3 млн грн. Однак у 2012 році ремонтні роботи не розпочались у зв'язку з перенесенням фінансування, що здійснюється з бюджету міста, на наступний рік.