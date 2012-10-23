З банкомата "витрусили" 56 тисяч

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, до Драбівського райвідділу міліції надійшло повідомлення про пограбування банкомату. Як з'ясувалося, невідомі розбили вікно та проникли до магазину в містечку Шрамівка Драбівського району, де викрали з банкомата 56 тис. грн.

За даним фактом слідчим відділом Драбівського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).

Ведеться пошук грабіжників.