З банкомата "витрусили" 56 тисяч
04:11, 23 жовтня 2012Суспільство
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В Черкаській області в Драбівському районі в селі Шрамківка невідомі викрали з банкомата 56 тис. грн.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, до Драбівського райвідділу міліції надійшло повідомлення про пограбування банкомату. Як з'ясувалося, невідомі розбили вікно та проникли до магазину в містечку Шрамівка Драбівського району, де викрали з банкомата 56 тис. грн.
За даним фактом слідчим відділом Драбівського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).
Ведеться пошук грабіжників.
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