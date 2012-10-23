Експерт: Развозжаєва не могли викрасти без допомоги українських силових структур

Почесний голова Об’єднання ветеранів розвідки України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський переконаний, що викрадення російського опозиціонера Леоніда Развожаєва на території України та подальше транспортування його до Москви не могло відбутися без узгодження та за підтримки українських силових структур. Про це ветеран розвідки заявив в ефірі «5 каналу».

«Такі акції називаються достатньо ємко – «агресія», і вони присікаються всіма можливими засобами охорони і оборони тієї країни, на території якої вони відбуваються», - зазначив Скіпальський.

«Я думаю, що ми перебільшуємо можливості ФСБ в даному випадку. Бо якби це зробило ФСБ напередодні візиту нашого президента, МЗС щонайменше оголосило б ноту, а візит не відбувся, тому що це виглядає достатньо деструктивно, я би сказав, що це ганебно для нашої держави і принизливо, коли це відбулося. Я не вірю. Я не вірю майже на 100% що це відбулося без узгодження з українською стороною», - заявив генерал-лейтенант.

«Я вважаю, що поспішність при виконанні цієї акції привела до того, що всі намагаються відмежуватися від цього, щоби не кинути тінь на те чи інше відомство… Безумовно, порушена ціла низка процедурних питань, є відпрацьована процедура. Подивіться, якщо наша влада звертається за Авакова в Італію, чи за Данилишина у Чехію – там люди попросили документи, подивились їх і потім приймають рішення, так і Україна повинна діяти. Але тут поспішно було, людина тільки заїхала на територію України, на другий день вона зникає. Це все так, під шумок, зроблено не професійно, і це не робить честь Українській державі в цілому, а силовим структурам, як виконавцям, в деталях», - пояснює Скіпальський.

«Якби це питання не було узгоджено, то сьогодні, чи вчора, командувач прикордонними військами пан Литвин мусив би подати у відставку. Тому що якщо літаки перелітають через кордон безконтрольно, або із групою спецпризначенців російських спецслужб, які діють на території України – я в це не вірю», - додав він.