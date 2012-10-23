ЗМІ: Держмитниця не пропускає в Україну бензин

Про це повідомляє Коммерсант-Україна.

Як заявляють найбільші нафтотрейдери, Держмитниця призупинила оформлення нафтопродуктів, і в результаті на кордоні накопичилося 22-25 тис. тонн пального.

Учасники ринку впевнені, що це викличе нову хвилю подорожчання бензину. До кінця тижня ціна може підвищитися на 15-17 коп. за літр.

"Починаючи з п'ятниці митниця без пояснення причин відмовляється оформляти імпортний бензин, хоча дизельне пальне розмитнюється в нормальному режимі", - розповів представник концерну Orlen Lietuva (Мажейкяйський НПЗ, Литва) в Україні Ігор Майстренко.

Цю інформацію підтвердили і в компанії "Кло": "У митниці немає навіть формальних підстав для заборони розмитнення нафтопродуктів, тому пояснити її дії ми не можемо".

У прес-службі Держмитниці підтвердили виникнення проблем з розмитненням, але більш докладних коментарів не надали. Імпортери стверджують, що також зверталися до служби з проханням роз'яснити ситуацію, але відповіді не отримали.

Зараз не менше 80% бензину, що продається в Україні, імпортується.

У країні накопичено 1-2-тижневий запас нафтопродуктів, але якщо перебої з постачаннями продовжаться, це призведе до дефіциту нафтопродуктів, прогнозує генеральний директор групи "Континіум" (мережа АЗС WOG) Сергій Корецький.

"Якщо в країну більше двох тижнів не будуть імпортуватися нафтопродукти, заправки просто зупинять реалізацію. Кременчуцький НПЗ також не зможе покрити цей дефіцит - компанія не імпортує російську нафту, а української сировини для покриття дефіциту не вистачить", - заявив пан Корецький.

Учасники ринку впевнені, що дії митниці означають зміну правил гри на ринку імпорту нафтопродуктів. "Ряд великих нафтотрейдерів отримали сигнал від митниці, що найближчим часом на ринку почне працювати ексклюзивний брокер, через якого відновиться імпорт бензинів", - стверджує директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.