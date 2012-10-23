Митниця відновила оформлення імпортного бензину

Про це УНІАН повідомив голова представництва Orlen Lietuva в Україні Ігор Майстренко.

«З ранку митниця приймає вантаж за тимчасовими деклараціями», - сказав І.Майстренко.

Представник іншої нафтотрейдерської компанії також підтвердив відновлення оформлення ввезення бензину за тимчасовими деклараціями.

За інформацією профільного агентства OilNews, Державною митною службою України з 14:00 п'ятниці, 19 жовтня, було зупинено митне оформлення бензинів, разом із тим імпорт дизельного пального проходив у звичайному режимі.