Митниця відновила оформлення імпортного бензину
15:29, 23 жовтня 2012Суспільство
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Державна митна служба України з вівторка відновила оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями.
Бензин "пішов" після кількох днів невідомості
Про це УНІАН повідомив голова представництва Orlen Lietuva в Україні Ігор Майстренко.
«З ранку митниця приймає вантаж за тимчасовими деклараціями», - сказав І.Майстренко.
Представник іншої нафтотрейдерської компанії також підтвердив відновлення оформлення ввезення бензину за тимчасовими деклараціями.
За інформацією профільного агентства OilNews, Державною митною службою України з 14:00 п'ятниці, 19 жовтня, було зупинено митне оформлення бензинів, разом із тим імпорт дизельного пального проходив у звичайному режимі.
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