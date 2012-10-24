Справу ошуканих вкладників «Еліта-Центр» суд повернув на дорозслідування

Як повідомляє «Сегодня», також суд ухвалив об'єднати цю справу з тією, в якій проходять екс-чиновники Держархітектурної комісії, які повинні були стежити за будівництвом будинків для «елітників».

Поки постраждалі від афери очікують на суд над її організаторами, О.Шахов спить у Лук’янівському СІЗО на ортопедичному матраці й харчується з ресторанів, запевняють джерела «Сегодня».

При цьому в Державній пенітенціарній службі заявляють, що особливих умов у нього немає.

Як говорить адвокат потерпілих Василь Жовновський, О.Шахов «чудово почувається в Лук’янівському СІЗО. Він виглядає краще за будь-якого постраждало. Давно сидить в одиночній камері, все у нього є, гуляє він по декілька годин на день, у камері в нього телевізор і холодильник, відмінно харчується».

З власних джерел виданню стало відомо, що їжу О.Шахову нібито доставляють із ресторанів. У одному з них, недалеко від площі Перемоги, японська кухня. Тут подають суші й роли - з червоною ікрою та ікрою летючої риби, копченим вугром, восьминогом, м'ясом краба. Є екзотичні салати з морськими водоростями, маринованою яловичиною, соєвим сиром. Із перших страв - рисовий суп із лососем, суп на кокосовому молоці з морепродуктами, а на гаряче - мармурова яловичина, стейк із лосося, філе камбали у фритюрі, вугор на рисі, качині грудки, а також шашлики з восьминога, мідій, морського гребінця. Середній чек у цьому ресторані становить 500 грн. У другому (біля станції метро «Кловська») - узбецька кухня. Тут пропонують різні плови з бараниною (100-140 грн), хашламу з бичачих хвостів, запечену баранячу ногу, форель на вугіллі, ягня з органічним томатним соусом, делікатеси з баранячих язиків, м'ясо на вогні (ціна 350-450 грн порція). Середній чек тут - 1000 грн.

Джерела «Сегодня» говорять, що в одиночній камері у О.Шахова є ліжко з ортопедичним полуторним матрацом «Венето», гідромасажний душ, а спить він на італійській білизні, яка міняється раз на 2-3 дні. Також у О,Шахова є iPhone, iPad.

У ДПтС говорять, що особливих умов у мешканців СІЗО не може бути. «Якщо у Волконського знайдуть засоби зв'язку, їх вилучать, а винних буде покарано. У нас зараз із цим дуже суворо. Їжі з ресторану теж не може бути. На території СІЗО є магазин, де люди можуть купувати додаткові продукти, а передачі дозволені 2 рази на місяць. Душ, а тим більше типу джакузі, виключений, а ортопедичний матрац дозволяють лише за медичними показаннями», - заявив прес-секретар Київського обласного управління пенітенціарної служби Олександр Науменко.

О.Шахова (Волконського) звинувачують в організації компанії «Еліта-Центр», яка по 2-3 рази продавала квартири людям у недобудовах. У лютому 2006 року аферу розкрили, організатори подалися в біги, а постраждалими визнано понад 1700 інвесторів.

О.Шахова затримали 1 листопада 2007 року в Швейцарії, а через рік передали до України. З тих пір він перебуває в Лук’янівському СІЗО, йому загрожує до 15 років в'язниці. Його колишній компаньйон А.Терентьєв одержав 5 років в'язниці, ще один колега Ігор Циганок - 8 років.

Поки постраждалі отримали лише 137 квартир. За словами керівника руху ошуканих інвесторів Вадима Тітова, перспектив в отриманні житла поки немає, але столична влада обіцяє, що з часом вирішать цю проблему.

Як повідомляв УНІАН, у червні Генпрокуратура направила до Апеляційного суду м. Києва кримінальну справу стосовно організаторів інвестиційно-будівельних компаній „Еліта-Центр".

18 червня ГПУ затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі, розслідуваній Головним слідчим управлінням МВС України за звинуваченням двох службових осіб групи компаній „Еліта-Центр", які шахрайським шляхом привласнили кошти інвесторів.

Встановлено, що впродовж 2004-2006 рр. зазначені особи під виглядом інвестування будівництва житла заволоділи грошовими коштами 1693 громадян на загальну суму майже 400 млн грн.

Обвинуваченим інкримінується скоєння у складі організованої групи злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4 (заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою), 366 ч. 2 (службове підроблення), 209 ч. 3 (легалізація грошових коштів), 364 ч. 2 КК України (зловживання службовим становищем) і обрано запобіжний захід - взяття під варту.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно й кошти обвинувачених на загальну суму 90 млн грн.