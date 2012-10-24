В Одесі стався вибух у житловому будинку: двоє загиблих

Як інформує офіційний сайт ГУ МВС України в Одеській області, повідомлення про вибух надійшло до Хмельницького відділу міліції міста Одеси о 10-й годині ранку.

В квартирі було виявлено труп 29-річного чоловіка. З травматичною ампутацією руки в тяжкому стані була госпіталізована 28-річна жінка.

Як повідомляє офіційний сайт МНС України, об 11:20 від отриманих травм жінка померла.

Згідно з повідомленням, вибухом пошкоджено вікна та вхідні двері квартири.

На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

Встановлюються обставини події