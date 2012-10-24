В Одесі стався вибух у житловому будинку: двоє загиблих
13:48, 24 жовтня 2012Суспільство
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В Одесі в одній з квартир 3-х поверхового житлового будинку по вул. Запорозькій стався вибух без подальшого горіння.
Як інформує офіційний сайт ГУ МВС України в Одеській області, повідомлення про вибух надійшло до Хмельницького відділу міліції міста Одеси о 10-й годині ранку.
В квартирі було виявлено труп 29-річного чоловіка. З травматичною ампутацією руки в тяжкому стані була госпіталізована 28-річна жінка.
Як повідомляє офіційний сайт МНС України, об 11:20 від отриманих травм жінка померла.
Згідно з повідомленням, вибухом пошкоджено вікна та вхідні двері квартири.
На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.
Встановлюються обставини події
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