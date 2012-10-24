Помер гендиректор Національного цирку України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

«Міністр культури Михайло Кулиняк, колектив Міністерства культури висловлюють щирі співчуття дружині Людмилі, рідним та близьким Володимира Дмитровича, артистам та всім працівникам Національного цирку України», - йдеться у повідомленні.

В.Шевченко народився 31 липня 1946 року у м. Омськ у родині артистів цирку: і мати, і батько були дресирувальниками.

Він закінчив Державне училище естрадно-циркового мистецтва у Москві, Державний інститут театрального мистецтва ім. Луначарського.

З 1970-го по 1996-й був художнім керівником і директором Українського циркового колективу в системі «Союзгосцирка».

З 2000 року – художній керівник, а з 2007-го – генеральний директор-художній керівник Національного цирку України.

Більшу частину свого життя В.Шевченко разом із дружиною Людмилою дресирували левів та тигрів.

За досягнення в галузі циркового мистецтва В.Шевченко удостоєний почесних звань: Народний артист України, Народний артист СРСР. За проведені гастролі в Німецькій демократичній республіці нагороджений орденом «Дружби» НДР (срібний), медаллю ім. Дурова, «Срібною гілкою» (Італія), «Золотою медаллю Парижа», «Золотий орел» (Японія), «Золотою медаллю Міжнародної ліги артистів цирку вар’єте» (Франція).