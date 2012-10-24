Електронні квитки на потяги можуть з'явитися вже у грудні

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 24 жовтня, на відкритті технічної пасажирської станції «Дарниця» повідомив віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«До 20 грудня будемо готові до того, щоб ви могли купити квитки через Інтернет», - сказав він.

Б.Колесніков відзначив, що QR-код прочитуватимуть провідники за допомогою спеціальних пристроїв на всіх поїздах, що курсують за напрямами, квитки на які продаються через Інтернет.

Він також відзначив, що «сума для організації такого продажу незначна, пристрій для зчитування QR-кодів - це той самий сканер».

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України планувала в жовтні завершити роботу з переходу на електронні пасажирські квитки.

Заплановано, що при купівлі квитка через Інтернет з жовтня не потрібно буде роздруковувати квитки в касі, а відразу ж сідати в поїзд.

Нагадаємо, що нову систему продажу проїзних документів через Інтернет у пасажирських перевезеннях «Укрзалізниця» запровадила 17 травня 2012 року.

Залізниці України за 9 місяців 2012 р. продали через Інтернет більш як 1,4 млн. квитків, зокрема у вересні - 182 тис. квитків.

Упродовж 2009 року через Інтернет пасажири придбали близько 83,5 тис. квитків, у 2010 році - 132,5 тис., у 2011- 693,9 тис. квитків.