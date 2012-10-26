В Одесі суддю та адвоката піймали на гарячому

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, суддя Суворовського районного суду Одеси і приватний адвокат вимагали у громадянина 5 тисяч доларів США за те, що суддею буде винесено ухвалу про направлення кримінальної справи до органу досудового слідства на додаткове розслідування.

На підставі зібраних СБУ матеріалів Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Суддю та адвоката було затримано в одному з одеських кафе під час отримання ними останньої частини хабара в розмірі 2500 доларів.