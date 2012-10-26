Прокуратура Тернополя вирішила розібратися з фекаліями на стінах офіса КПУ

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, 19 жовтня в Тернопільський МВ УМВС України в області телефоном надійшло повідомлення від другого секретаря Тернопільського обласного комітету Комуністичної партії України про те, що близько 17.30 в коридорі перед входом в офіс КПУ, що розташований по вул. Шептицького, 4-б, невідомі вилили відро фекалії.

22 жовтня дільничним інспектором міліції Тернопільського МВ УМВС України в області було відмовлено в порушенні кримінальної справи за даним фактом за відсутністю в діях невідомих осіб складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.