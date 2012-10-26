Обвинувачувані у дніпропетровському теракті припинили голодування

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратурі Дніпропетровської області.

У прес-службі відомства не повідомили інших подробиць, зазначивши, що обвинувачувані у даний час перебувають у СІЗО.

Водночас дружина Л.Просвірніна Вікторія у телефонній розмові заявила кореспонденту УНІАН, що їй невідомо про припинення її чоловіком голодування.

В.Просвірніна зазначила, що сьогодні вона отримала від СБУ офіційну письмову відмову про побачення зі своїм чоловіком.

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Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року у центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, під час яких постраждала 31 людина, зокрема, 10 дітей.

За інформацією МВС, всі вибухові пристрої виявилися саморобними і були закладені у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт, здійснений за попередньою змовою групою осіб), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні цих терактів.

В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС та Інтернет, «погрожуючи новими вибухами і людськими жертвами, зокрема з дітьми».

Затримані також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року: 13 жовтня 2011 року в центрі Харкова вибух біля одного з кіосків, 21 жовтня 2011 року в центрі Запоріжжя в супермаркеті "Сільпо" спрацював вибуховий пристрій в одному з ящиків камери схову;

У Дніпропетровську в ніч на 16 листопада 2011 року на проспекті Карла Маркса вибухнула залізобетонна урна для сміття, внаслідок чого загинула одна людина - фінансовий директор однієї з місцевих фірм.

16 жовтня один із обвинувачених у скоєнні терористичних актів у Дніпропетровську В.Сукачов оголосив голодування. Дніпропетровські ЗМІ повідомили, що він оголосив голодування з вимогою звільнити з-під арешту двох його друзів - нібито незаконно затриманих Д.Реву і Л.Просвірніна.

22 жовтня прес-служба прокуратури Дніпропетровської області повідомила, що голодують В.Сукачов і Л.Просвірін.