У Польщі до списків виборців включено 6,5 тис. громадян України

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, представники виборчих комісій, що працюють на створених у Польщі чотирьох дільницях у Варшаві, Кракові, Гданську та Любліні, вважають, що реально участь у голосуванні може взяти від 10 до 17% виборців, включених у списки.

Найбільше виборців включено до списків у Варшаві та у Кракові, де, за попередніми даними, мають право голосувати по понад 2 тисяч виборців. У Гданську та у Любліні до списків внесено по понад 1,2 та 1,1 тисяч українців.

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Представник прес-служби Посольства України у Варшаві у коментарі УНІАН відзначила значну активність українців, які раніше не стояли на консульському обліку, але написали відповідні заяви для включення у список виборців напередодні голосування - до 22 жовтня цього року, як дозволяло чинне законодавство.

"Такі заяви написали 300 людей. З урахуванням того, що на обліку у нас стоїть 1,8 тисяч чоловік, то це свідчить про значну активність. При цьому з тих, що стоять на обліку, лише одиниці дзвонили, аби перевірити, чи включені вони у списки", - зазначила співрозмовник агентства.

Представники консульств України у Кракові, Гданську та Любліні, де будуть розміщені ще три виборчі дільниці, повідомили УНІАН, що також зафіксували збільшення кількості заявок від українців з проханнями стати на облік та щодо включення до списків виборців.

"Лише за останній день, коли це можна було ще зробити, ми отримали 30 таких заявок", - сказав генконсул України у Любліні Владислав Каневський.

Він не став прогнозувати, скільки українців може прийти голосувати у неділю, зауваживши лише, що традиційно на парламентських виборах явка менша, ніж на президентських.

Консул у Гданську Володимир Дубчак додав, що в деякі дні працівники консульства отримували по 10-15 дзвінків від українців, котрі хотіли дізнатися про те, що їм треба зробити для того, аби проголосувати.

"Деякі з них приїжджали, аби стати на облік з міст за 250-300 кілометрів від Гданська", - зауважив він.

Водночас консул сказав, що гданський консульський округ займає територію 600 кілометрів, зазначивши, що значна відстань таки стала перешкодою для багатьох українців, котрі спочатку дізнавалися про умови голосування, але не приїхали, щоб стати на облік.

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Генконсул України у Кракові Віталій Максименко повідомив УНІАН, що консульство надіслало усім українцям запрошення взяти участь в голосуванні та через засоби масової інформації закликало громадян прийти на вибори.

"Результат буде видно по тому, скільки людей прийде голосувати, але вже зараз бачимо високу активність: до нас дзвонять, аби перевірити, чи є вони у списках", - сказав він.

Представники консульств у Кракові, Гданську та Любліні зауважили, що свої прізвища у списки виборців внесли близько по 50 осіб.

У Посольстві України у Варшаві агентству додали, що журналісти зможуть безперешкодно перебувати на виборчий дільниці упродовж усього часу голосування, зауваживши, що для них також будуть організовані спеціальні прес-конференції.

Співрозмовник агентства запевнила, що для голосування українців на виборах у неділю дільниці практично все готові.

Довідка УНІАН. За даними польської адміністрації у справах іноземців, у 38-мільйонній Польщі на початку цього року право на легальне перебування мали майже 30 тисяч громадян України, 18 тисяч з яких мали дозвіл на постійне проживання, а 12 тисяч - на тимчасове (до 2 років).

Крім того, в країні може перебувати кілька десятків тисяч українців на підставі віз, що дозволяють працювати чи навчатися.

У першому півріччі цього року українці отримали понад 300 тисяч польських віз, більш як 100 тисяч з яких - національні, які переважно отримують студенти та ті, хто приїжджає працювати.