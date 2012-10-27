Делегація спостерігачів Європарламенту розпочала роботу в Україні

Згідно повідомлення прес-служби Європарламенту, яке має УНІАН, делегацію депутатів, до складу якої увійшли представники Польщі, Німеччини, Іспанії, Швеції, Португалії, Болгарії та Румунії, очолює євродепутат від Польщі Павел Коваль.

"Метою місії є перевірка, чи відбуваються вибори згідно з українським законодавством та міжнародними зобов'язаннями Києва у сфері прав людини та базових прав. Основою для оцінки виборів будуть стандарти, визначені Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ", - сказано у повідомленні.

Депутати розпочали свій візит зустрічами з представниками Центральної виборчої комісії, інших місій спостерігачів, неурядових організацій, лідерами політичних партій та працівниками ЗМІ. Завтра депутати мають намір продовжити проведення таких зустрічей.

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28 жовтня євродепутати стежитимуть за ходом голосування на дільницях у Києві та області, Львові, Одесі, Дніпропетровську.

"Вони відвідають виборчі дільниці, будуть стежити за відкриттям виборчих скриньок та підрахунком голосів", - зазначається у повідомленні.

Спільну заяву за підсумками моніторингу делегація планує оголосити на прес-конференції у Києві 29 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК зареєструвала 3797 офіційних спостерігачів, у тому числі від 28 іноземних держав та 35 міжнародних організацій.