ЦВК сьогодні зареєструвало останніх 666 іноземних спостерігачів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

Таким чином, ЦВК зареєструвала 3797 офіційних спостерігачів, у тому числі від 28 іноземних держав та 35 міжнародних організацій.

Зокрема, офіційну реєстрацію спостерігача отримали двоє представників Посольства Іран в Україні, один представник Посольства Росії в Україні, четверо представників Посольства Данії в Україні, троє представників Посольства Молдови в Україні, шестеро представників Посольства Болгарії та п’ятеро представників Посольства Китаю в Україні.

Крім того, ЦВК зареєструвала 30 офіційних спостерігачів від Міжпарламентської асамблеї СНД, 46 – від Парламентської асамблеї Ради Європи, 103 – від Парламентської асамблеї ОБСЄ, 204 – від міжнародної організації зі спостереження за виборами CIS-EMО, 92 – від Світового конгресу українців, 5 – від Фонду розвитку інститутів громадянського суспільства "Народна дипломатія", 4 – від Асоціації генеральних штатів Європи - Європейського студентського форуму, 3 – від фундації "За вільні вибори", 34 – від комітету "За відкриту демократію", 3 – від міжнародної організації "Європейське демократичне студентство" та 242 – від міжнародної спілки громадських організацій "Міжнародна спілка комсомольських організацій – Всесоюзна Ленинська комуністична спілка молоді".