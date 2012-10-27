Наркоман обікрав диспансер, погрожуючи гранатою

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадскістю УМВС України в Сумській області, на лінію «102» зателефонувала медсестра обласного наркодиспансеру та повідомила, що її щойно пограбували. Збентежена, вона говорила, що молодий чоловік, погрожуючи їй гранатою, відібрав у неї нарковмісні пігулки та втік.

На місце злочину негайно виїхали працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, які відразу встановили особу зловмисника. Це був 20-річний наркозалежний, який добровільно проходив анонімне лікування в цьому закладі. Вже через кілька хвилин чоловік сидів в кабінеті слідчого та давав пояснення своїм діям. У скоєному затриманий зізнався.

За словами медичної сестри нарокдиспансеру, затриманий відібрав 34 таблетки наркотичного засобу, з яких повернути вдалось лише 10. А це, говорить жінка, більше десяти доз, які він вжив до приїзду працівників міліції.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Стосовно нього працівники відділу по боротьбі з наркотиками вже порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 308 Кримінального кодексу України («викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів із застосуванням насильства»), максимальним покаранням якої може стати десятирічне ув’язнення.