Особовий склад МНС переведено у підвищену готовність

Відповідний наказ підписав в.о. міністра Віталій Бут, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Начальникам головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС у Криму, областях, містах Київ та Севастополь доручено організувати посилений моніторинг техногенної та природної обстановки на території зон відповідальності. Особливу увагу приділити об’єктам, задіяним для підготовки та проведення виборів.

У кожному районі визначено по одному пожежно-рятувальному підрозділу та сформовано посилені караули з метою створення резерву на випадок ускладнення пожежної і техногенної безпеки та виникнення надзвичайних ситуацій. Також на випадок необхідності забезпечення електропостачанням виборчих дільниць та інших об’єктів, залучених до проведення виборів, у готовності утримуються пересувні електростанції.

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Згідно з наказом, піротехнічні групи перебувають у підвищеній готовності до виконання завдань при виявленні вибухонебезпечних предметів відповідно до вимог спільного наказу МНС України, Міноборони, Держприкордонслужби, Міністерства транспорту та зв’язку. Крім того, для забезпечення пожежної безпеки безпосередньо на виборчих дільницях передбачається чергування особового складу МНС.

Загалом у посиленому чергуванні залучені 8 тисяч 800 рятувальників та понад 2 тисячі 300 одиниць техніки. На випадок загострення ситуації в резерві - більше 11 тисяч співробітників МНС та 2 тисячі одиниць техніки.